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Jornal Diário de Suzano - 05/09/2026
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Esportes

Palmeiras vai ao RJ enfrentar o Botafogo

Verdão é o líder do Campeonato, mas vê o Flamengo se aproximar

05 setembro 2026 - 21h00Por de São Paulo
PALMEIRAS Tenta mais uma vitória para seguir líderPALMEIRAS Tenta mais uma vitória para seguir líder - (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Botafogo e Palmeiras se enfrentam neste domingo, 06 de Setembro de 2026, às 18h30 (de Brasília), Estádio Nilton Santos, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O Verdão é o líder da competição nacional com 52 pontos.

Após classificação para as semifinais da Copa do Brasil sobre o Santos, o Palmeiras muda as atenções para o Brasileirão. O Verdão está na liderança da competição com 52 pontos e vem de um empate por 1 a 1 contra o Mirassol fora de casa.

Já o Botafogo, por sua vez, ocupa a 12ª colocação na tabela com 30 pontos e, na última rodada, foi derrotado para o Flamengo pelo placar de 3 a 0 no Maracanã. O Palmeiras se reapresentou na manhã desta sexta-feira (04), na Academia de Futebol, após se classificar para a semifinal da Copa do Brasil – superou o Santos nas quartas de final com empate sem gols na Vila Belmiro e vitória por 3 a 0 no Nubank Parque. 

 

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