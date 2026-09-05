Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sábado 05 de setembro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 05/09/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Esportes

Antes de amistoso contra Japão, Suzano Vôlei derrota Ilhabela no Paulista

Noite marcada por festa da torcida terminou em 3 sets a 0 para o time da Grande São Paulo; jogo contra seleção asiática acontece no domingo, às 17 horas, na Arena Suzano

05 setembro 2026 - 12h59Por da Reportagem Local
Antes de amistoso contra Japão, Suzano Vôlei derrota Ilhabela no PaulistaAntes de amistoso contra Japão, Suzano Vôlei derrota Ilhabela no Paulista - (Foto: Divulgação/Suzano Vôlei)

Prestes a enfrentar a Seleção B do Japão, o Suzano Vôlei isolou-se na liderança do Campeonato Paulista ao derrotar o Ilhabela Milclean na noite de sexta-feira (04/09) por 3 sets a 0 (25x20 | 25x20 | 26x24).

Assim como o amistoso a ser realizado às 17 horas deste domingo (06/09), o jogo do Estadual aconteceu na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador) e foi marcado por grande festa dos cerca de 2,5 mil torcedores presentes nas arquibancadas.

Com cantos, bandeiras e grande vibração do primeiro ao último ponto, os fanáticos embalaram um Suzano altamente dominante que colocou todo o seu poderio ofensivo em quadra para confirmar o terceiro triunfo do clube no Paulista, deixando o time do Alto Tietê com nove pontos e 100% de aproveitamento no campeonato. O próximo desafio oficial da equipe de Nery Tambeiro será no próximo sábado (12/09), quando enfrenta o Sesi Bauru na Arena Paulo Skaf, no interior paulista. A partida terá transmissão do sportv2.

O técnico suzanense exaltou a seriedade de sua equipe para confirmar o favoritismo frente aos ilhabelenses. "Sabíamos da importância de uma boa apresentação e, mais ainda, da vitória para seguir pontuando no Estadual. Foi um bom jogo, os atletas estiveram focados do primeiro ao último ponto, por isso, foi um resultado merecido. Agora, voltamos a mira à Seleção Japonesa, afinal, mesmo sendo um amistoso, será uma ótima oportunidade para testar nosso nível de competitividade neste início de temporada em um jogo que será uma linda festa", elaborou Nery.

O amistoso entre Suzano Vôlei e a Seleção do Japão acontece neste domingo (06/09), a partir das 17 horas, na Arena Suzano. Os ingressos estão esgotados, contudo, o torcedor poderá assistir à partida ao vivo e com imagens no YouTube, por meio do canal Torcida Brasileira TV (youtube.com/@torcidabrasileiratv).

Deixe seu Comentário

Leia Também

São Paulo recebe o Atlético-MG e busca manter série de vitórias no brasileiro
Esportes

São Paulo recebe o Atlético-MG e busca manter série de vitórias no brasileiro

Ginásio do Sesc celebra 50 anos e se orgulha de ter recebido o 'Rei do Futsal'
Aniversário

Ginásio do Sesc celebra 50 anos e se orgulha de ter recebido o 'Rei do Futsal'

Suzano Vôlei recebe Ilhabela Milclean para seguir na liderança do Paulista
Esportes

Suzano Vôlei recebe Ilhabela Milclean para seguir na liderança do Paulista

Vasco e Palmeiras avançam e se enfrentam na semi da Copa do Brasil
Esportes

Vasco e Palmeiras avançam e se enfrentam na semi da Copa do Brasil

Convocação para amistosos da seleção será no dia 9 de setembro
Esportes

Convocação para amistosos da seleção será no dia 9 de setembro

Santos e Palmeiras fazem 2&ordm; jogo das quartas de finais na Vila Belmiro
Esportes

Santos e Palmeiras fazem 2º jogo das quartas de finais na Vila Belmiro