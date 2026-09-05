Antes de amistoso contra Japão, Suzano Vôlei derrota Ilhabela no Paulista

Prestes a enfrentar a Seleção B do Japão, o Suzano Vôlei isolou-se na liderança do Campeonato Paulista ao derrotar o Ilhabela Milclean na noite de sexta-feira (04/09) por 3 sets a 0 (25x20 | 25x20 | 26x24).



Assim como o amistoso a ser realizado às 17 horas deste domingo (06/09), o jogo do Estadual aconteceu na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador) e foi marcado por grande festa dos cerca de 2,5 mil torcedores presentes nas arquibancadas.



Com cantos, bandeiras e grande vibração do primeiro ao último ponto, os fanáticos embalaram um Suzano altamente dominante que colocou todo o seu poderio ofensivo em quadra para confirmar o terceiro triunfo do clube no Paulista, deixando o time do Alto Tietê com nove pontos e 100% de aproveitamento no campeonato. O próximo desafio oficial da equipe de Nery Tambeiro será no próximo sábado (12/09), quando enfrenta o Sesi Bauru na Arena Paulo Skaf, no interior paulista. A partida terá transmissão do sportv2.



O técnico suzanense exaltou a seriedade de sua equipe para confirmar o favoritismo frente aos ilhabelenses. "Sabíamos da importância de uma boa apresentação e, mais ainda, da vitória para seguir pontuando no Estadual. Foi um bom jogo, os atletas estiveram focados do primeiro ao último ponto, por isso, foi um resultado merecido. Agora, voltamos a mira à Seleção Japonesa, afinal, mesmo sendo um amistoso, será uma ótima oportunidade para testar nosso nível de competitividade neste início de temporada em um jogo que será uma linda festa", elaborou Nery.



O amistoso entre Suzano Vôlei e a Seleção do Japão acontece neste domingo (06/09), a partir das 17 horas, na Arena Suzano. Os ingressos estão esgotados, contudo, o torcedor poderá assistir à partida ao vivo e com imagens no YouTube, por meio do canal Torcida Brasileira TV (youtube.com/@torcidabrasileiratv).