Mogi Basquete estreia em casa contra LSB no Paulista 2019

O Mogi Basquete fará o primeiro jogo do Campeonato Paulista 2019 no Ginásio Hugo Ramos. A estreia será contra a Liga Sorocabana no dia 1º de agosto, às 20h. O time de Sorocaba entrou na competição após o primeiro congresso realizado pela FPB (Federação Paulista de Basketball).

Na sequência, no dia 3, a equipe mogiana também recebe o São Paulo, novidade no Paulista, às 19h. A tabela foi divulgada nessa quinta-feira (30) pela entidade. Veja todos os jogos da fase classificatória abaixo.

O mogianos estão no grupo A, que além dos dois times acima, tem Sesi/Franca (atual campeão), Pinheiros, Osasco e América, de São José do Rio Preto. No grupo B estão Paulistano/Corpore, Sendi/Bauru, São José dos Campos, Corinthians, Rio Claro e São João da Boa Vista (representado pelo Minas Tênis Clube).

Os dois melhores de cada grupo avançam às quartas de final. Os demais se enfrentam nas oitavas: o terceiro pega o sexto e quarto, o quinto. Todas as séries serão disputadas em melhor de três partidas.

Atualmente, a diretoria segue as tratativas para renovações e negociações com novos patrocinadores para formação do elenco para a próxima temporada

1ª fase do Paulista 2019

1AGO - 20h Mogi das Cruzes/Helbor x Liga Sorocabana

3AGO - 19h - Mogi das Cruzes/Helbor x São Paulo

8AGO - 19h - América x Mogi das Cruzes/Helbor

10AGO - 18h - Sesi/Franca x Mogi das Cruzes/Helbor

14AGO - 20h - Mogi das Cruzes/Helbor x Pinheiros

17AGO - 15h - Osasco x Mogi das Cruzes/Helbor

20AGO - 20h - São Paulo x Mogi das Cruzes/Helbor

24AGO - 19h - Mogi das Cruzes/Helbor x América

29AGO - 20h - Mogi das Cruzes/Helbor x Sesi/Franca

1SET - 18h - Pinheiros x Mogi das Cruzes/Helbor

6SET - 19h30 - Liga Sorocabana x Mogi das Cruzes/Helbor

9SET - 20h – Mogi das Cruzes/Helbor x Osasco