Mogi Basquete estreia em casa nesta quinta contra o Pinheiros pelo NBB

O Mogi Basquete enfrenta o Pinheiros nesta quinta-feira (18), às 20h45, no Ginásio Hugo Ramos pelo NBB Caixa (Novo Basquete Brasil). Essa é a estreia do elenco em casa pelo Brasileiro. Para isso, o grupo assistiu à edição de vídeo no vestiário e treinou os principais pontos-fortes do adversário nesta quarta.

“Treinamos todas as situações que eles fazem muito bem ofensivamente. São jogadores experientes, com características que definem muito bem um contra um, dois contra dois, e é um time muito rápido. Se a gente defender bem, a gente tem o ataque fácil como a gente diz, que é a transição. Nós temos que tirar isso deles. São duas equipes que jogam muito parecido, características, jogadores, conceitos. Nós temos que fazer esse fator quadra e sair com a vitória”, salientou o técnico Guerrinha.

Ainda sem Guilherme Filipin e Fabricio Russo, afastados temporariamente, o treinador enfatiza que é preciso focar na equipe que está disponível para a partida. “Não pode ficar lamentando quem não está. O time não pode perder. Quem perde é quem está de fora. Essa tem que ser a mentalidade. Lógico que perdemos rotação e experiência, mas a gente põe outras coisas no time, como fizemos com o Paulistano. Só esperamos que voltem logo.” Filipin se recupera de uma cirurgia no sistema urinário e Fabricio está suspenso preventivamente pelo doping por usar medicação para asma.

O Pinheiros foi o time que desclassificou o Mogi Basquete nas quartas de final do Campeonato Paulista e, por isso, a partida deve ter uma motivação a mais. “Teremos bons desafios em casa e temos que fazer prevalecer esse fator quadra, pensando no futuro do campeonato. Acredito que todos os jogos serão bem disputados porque cada vez está mais competitivo e nivelado o campeonato. Isso vai acontecer durante o ano. Vamos corrigir as coisas do Paulista que não deram certo, como já fizemos contra o Paulistano. Mas essa vitória de amanhã nos serve de motivação”, conta o ala-pivô Luís Gruber.

Depois do Pinheiros, o Mogi Basquete enfrentará o Basquete Cearense no sábado (20), às 19h, e Brasília no dia 26, às 21h10. O clube está com ingressos à venda a preços promocionais no quiosque no Mogi Shopping e pelo site www.totalplayer.com.br/mogi(*). Aqueles que comprarem os bilhetes para os dois primeiros jogos (Pinheiros e Basquete Cearense – R$ 40) ganharão o ingresso para ver a partida contra o Brasília. Quem não aproveitar o combo pagará R$ 20 por jogo – com direito à meia para estudantes, professores, idosos, deficientes e funcionários das empresas patrocinadoras e da Prefeitura de Mogi das Cruzes. * Os torcedores que comprarem o combo pelo site precisam retirar o ingresso para o terceiro ingresso nesta quinta na bilheteria do Hugão. No quiosque essa promoção só pode ser paga em dinheiro. No site é aceito cartão.