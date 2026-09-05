São Paulo recebe o Atlético-MG e busca manter série de vitórias no brasileiro

Depois de encerrar um jejum de dez jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro, o São Paulo volta a campo neste sábado (5). O Tricolor recebe o Atlético-MG, às 18h30 (de Brasília), no Morumbis, pela 26ª rodada.

A vitória sobre o Red Bull Bragantino fez o Tricolor subir duas posições na tabela. Agora, a equipe aparece em 11º lugar, com 30 pontos. O objetivo é manter o embalo antes de viajar para a Argentina. Na próxima terça-feira (8), na Bombonera, o Tricolor enfrenta o Boca Juniors pela ida das quartas de final da CONMEBOL Sul-Americana. Dorival Júnior terá o retorno de Calleri, recuperado de uma entorse no tornozelo esquerdo.

Bobadilla, com dores no joelho, é dúvida. Do outro lado, o Atlético-MG chega em alta. O Galo tem o melhor aproveitamento do returno do Brasileirão, com 73%, e está invicto há sete rodadas.