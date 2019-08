Suzanenses conquistam campeonato de surfe na Praia de Boraceia

Três surfistas suzanenses conquistaram o Campeonato Open Challenger, disputado na Praia de Boraceia, em São Sebastião. O atleta Felipe Freire consagrou-se bicampeão do evento, Marco Júnior ficou na terceira colocação, e Douglas Brito obteve a quarta posição. A competição aconteceu no domingo (25).

Cerca de 60 surfistas participaram do Open Challenger. Entre eles estava Felipe Freire, que no início deste mês já tinha feito história. Na oportunidade, o suzanense participou do torneio "Paúba Super Tubos", realizado na Praia de Paúba, junto com o bicampeão mundial de surfe, Gabriel Medina.

"Muito feliz pelo resultado do bicampeonato, além de estar contente pelos outros atletas de Suzano que também subiram ao pódio. O surfe suzanense está evoluindo de alguns anos para cá", enfatizou Felipe Freire.