Suzano mostra força e renova contrato do ponteiro Daniel Muniz

O Suzano Vôlei confirmou neste sábado (25/05) a renovação de contrato do ponteiro Daniel Muniz, um dos principais jogadores do elenco nos últimos dois anos. Recentemente convocado para a Seleção Brasileira, pelo técnico Bernardinho, o experiente atleta soma passagens pelo vôlei europeu e seguirá para a sua terceira temporada com a camisa do Clube do Alto Tietê.

Natural do bairro de Pirituba, em São Paulo (SP), Daniel chegou em Suzano na temporada 2022/23 e, desde então, se tornou um dos pilares da equipe do Alto Tietê. Em seu primeiro ano, o ponteiro foi determinante nas históricas campanhas semifinalistas da Superliga e da Copa Brasil. Já em 2023/24, o jogador de 26 anos sofreu com lesões ao longo da temporada, contudo, se mostrou decisivo em quadra, sendo inclusive convocado pelo técnico Bernardinho para integrar a preparação da Seleção Brasileira para a Liga das Nações.

Daniel relatou que a identificação com a cidade é um diferencial que o motivou a seguir no projeto que, ano após ano, vem evoluindo em peso e estrutura. “Estou muito feliz em renovar. Esse será o meu terceiro ano na casa. Então, estou muito empolgado com essa oportunidade. Junto dessa torcida, que me abraçou desde que cheguei aqui, vamos trabalhar firme para conseguir grandes feitos nesta temporada”, afirmou.

Por sua vez, o diretor executivo do Suzano, André Chiang, afirma que a continuidade de um ponteiro do nível da Seleção Brasileira é um trunfo que pode fazer a diferença. Contudo, o mais importante é ter um elenco de alta qualidade. “Um grupo forte potencializa os grandes atletas, e o Daniel, um dos nossos nomes de destaque nacional, é exemplo disso. Ter um time unido, desde a comissão até os funcionários, é fundamental. E é isso que estamos buscando”, reforçou.