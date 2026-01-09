Suzano visita Viapol Vôlei na abertura do 2º turno da Superliga neste sábado

Após 20 dias sem jogos oficiais, o Suzano Vôlei volta às quadras neste sábado (10/01), às 21 horas, para sua estreia em 2026. A equipe da Grande São Paulo vai enfrentar o Viapol Vôlei em São José dos Campos (SP) na abertura do 2º turno da Superliga 2025/26 em um clássico regional que promete grande emoção à torcida. O confronto será na Farma Conde Arena e terá transmissão ao vivo do Sportv2 e da VBTV.



Para o primeiro desafio do ano, o time treinado por Cezar Douglas vem de uma rotina intensa de preparação. Após o último jogo do 1º turno, realizado no dia 20 de dezembro, os suzanenses mantiveram os treinamentos mesmo durante as festas de fim de ano para manter o condicionamento físico e garantir com que a equipe siga lutando pelas primeiras posições da tabela nacional. Com 17 pontos, o time terminou 2025 na 6ª colocação da liga ao vencer o Monte Carmelo fora de casa, ficando a dois tentos do primeiro time do G4, o Itambé Minas, e garantindo classificação à Copa Brasil 2026. Portanto, o Clube do Alto Tietê vem motivado para começar o ano com o pé direito.



Por sua vez, o rival situado no Vale do Paraíba, região vizinha ao Alto Tietê, está na faixa de rebaixamento do campeonato brasileiro com oito pontos, precisando vencer para respirar na competição. Para isso, os são joseenses esperam contar com o fator casa a seu lado, ainda que os últimos seis jogos entre os adversários deste sábado tenham terminado com vitórias do Suzano, sendo três deles nos domínios do Viapol.



Cezar Douglas pontua que o histórico não entra em quadra na hora do jogo, contudo, o trabalho firme do Suzano ao longo das últimas semanas e a determinação do grupo em começar o ano com vitória pode ser um grande diferencial. “Independentemente do histórico, o time do São José também tem uma equipe com ótimos valores e que está determinada para vencer junto de seu torcedor. Por isso, não podemos baixar a guarda. Nos preparamos bem ao longo destas semanas, mantivemos a intensidade e vamos para esse jogo buscando os três pontos”, confirmou o treinador.



A partida entre Viapol Vôlei e Suzano, válida pela 1ª rodada do 2º turno da Superliga 2025/26, acontecerá neste sábado (10/01), às 21 horas, na Farma Conde Arena, em São José dos Campos (SP). O confronto terá transmissão ao vivo do Sportv2 e da VBTV (tv.volleyballworld.com).