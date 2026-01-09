Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 09 de janeiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 09/01/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Esportes

Suzano visita Viapol Vôlei na abertura do 2º turno da Superliga neste sábado

Confronto paulista fora de casa marca a abertura da metade decisiva da temporada nacional; partida terá transmissão ao vivo do sportv2 e da VBTV

09 janeiro 2026 - 16h46Por de Suzano
Suzano visita Viapol Vôlei na abertura do 2º turno da Superliga neste sábadoSuzano visita Viapol Vôlei na abertura do 2º turno da Superliga neste sábado - (Foto: Divulgação/Suzano Vôlei)

Após 20 dias sem jogos oficiais, o Suzano Vôlei volta às quadras neste sábado (10/01), às 21 horas, para sua estreia em 2026. A equipe da Grande São Paulo vai enfrentar o Viapol Vôlei em São José dos Campos (SP) na abertura do 2º turno da Superliga 2025/26 em um clássico regional que promete grande emoção à torcida. O confronto será na Farma Conde Arena e terá transmissão ao vivo do Sportv2 e da VBTV.

Para o primeiro desafio do ano, o time treinado por Cezar Douglas vem de uma rotina intensa de preparação. Após o último jogo do 1º turno, realizado no dia 20 de dezembro, os suzanenses mantiveram os treinamentos mesmo durante as festas de fim de ano para manter o condicionamento físico e garantir com que a equipe siga lutando pelas primeiras posições da tabela nacional. Com 17 pontos, o time terminou 2025 na 6ª colocação da liga ao vencer o Monte Carmelo fora de casa, ficando a dois tentos do primeiro time do G4, o Itambé Minas, e garantindo classificação à Copa Brasil 2026. Portanto, o Clube do Alto Tietê vem motivado para começar o ano com o pé direito.

Por sua vez, o rival situado no Vale do Paraíba, região vizinha ao Alto Tietê, está na faixa de rebaixamento do campeonato brasileiro com oito pontos, precisando vencer para respirar na competição. Para isso, os são joseenses esperam contar com o fator casa a seu lado, ainda que os últimos seis jogos entre os adversários deste sábado tenham terminado com vitórias do Suzano, sendo três deles nos domínios do Viapol.

Cezar Douglas pontua que o histórico não entra em quadra na hora do jogo, contudo, o trabalho firme do Suzano ao longo das últimas semanas e a determinação do grupo em começar o ano com vitória pode ser um grande diferencial. “Independentemente do histórico, o time do São José também tem uma equipe com ótimos valores e que está determinada para vencer junto de seu torcedor. Por isso, não podemos baixar a guarda. Nos preparamos bem ao longo destas semanas, mantivemos a intensidade e vamos para esse jogo buscando os três pontos”, confirmou o treinador.

A partida entre Viapol Vôlei e Suzano, válida pela 1ª rodada do 2º turno da Superliga 2025/26, acontecerá neste sábado (10/01), às 21 horas, na Farma Conde Arena, em São José dos Campos (SP). O confronto terá transmissão ao vivo do Sportv2 e da VBTV (tv.volleyballworld.com).

Deixe seu Comentário

Leia Também

União Mogi e Fortaleza disputam liderança da Copa São Paulo neste sábado, no Nogueirão
Esportes

União Mogi e Fortaleza disputam liderança da Copa São Paulo neste sábado, no Nogueirão

Bola oficial do fute-tênis é lançada; inventor pede quadra no Max Feffer
Esportes

Bola oficial do fute-tênis é lançada; inventor pede quadra no Max Feffer

União Mogi vence e está classificado para a segunda fase da Copinha
Esportes

União Mogi vence e está classificado para a segunda fase da Copinha

Segunda rodada da Copinha em Mogi será disputada nesta quarta-feira, no Nogueirão
Esportes

Segunda rodada da Copinha em Mogi será disputada nesta quarta-feira, no Nogueirão

Mogi Vôlei busca reação contra o Montes Claros fora de casa
Esportes

Mogi Vôlei busca reação contra o Montes Claros fora de casa

Mais de 5 mil pessoas acompanham vitória do  Itaquá Athletico Clube
Esportes

Mais de 5 mil pessoas acompanham vitória do  Itaquá Athletico Clube