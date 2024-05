Suzano Vôlei anuncia renovação do oposto Guilherme Sabino

O Suzano Vôlei oficializou a renovação de contrato do oposto Guilherme Sabino nesta quarta-feira (22/05). Aos 22 anos, o atleta foi um dos mais importantes nomes do Clube do Alto Tietê na campanha do vice-campeonato paulista em 2023, momento histórico para o esporte na cidade, rendendo inclusive uma inédita convocação para a Seleção Brasileira de Novos.

Confirmado para a sua quarta temporada vestindo a camisa suzanense, Sabino é um dos remanescentes da estreia do Suzano Vôlei, ainda em 2021. Desde então, o atleta de Lorena (SP) é peça fundamental dos grandes momentos da história do Clube, incluindo os títulos da Superliga C (2021) e da Superliga B (2022), das campanhas semifinalistas da Superliga e da Copa Brasil (2023), e da última temporada do vice-campeonato estadual.

Sabino alcançou destaque nacional no Suzano Vôlei. Por exemplo, após seu desempenho na última temporada, o oposto foi convocado para integrar a Seleção Brasileira de Novos, equipe preparatória para as Olimpíadas de 2028 e 2032. Segundo ele, essa projeção e o carinho da Capital do Vôlei o motivaram a renovar seu contrato por mais um ano. "Estou muito feliz em continuar na cidade, espero seguir trabalhando firme e, com o apoio da torcida, lutar para conquistar grandes vitórias e títulos com essa camisa", disse.

O diretor executivo do Suzano Vôlei, André Chiang, lembrou que Sabino chegou ao Suzano como um dos destaques da Seleção Brasileira Sub-19 e, hoje, três anos depois, o oposto é uma referência da posição no território nacional. “O Guilherme (Sabino) criou uma relação muito forte com a cidade, sendo um dos caras que ajudou a trazer nossa Suzano de volta à elite. Ficamos muito felizes em contar com ele para seguir alçando voos ainda maiores nesta quarta temporada do Clube", pontuou.