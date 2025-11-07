Suzano Vôlei enfrenta Sesi Bauru nesta segunda pela Superliga

O Suzano Vôlei viaja para o interior para mais uma partida da Superliga 2025/26, desta vez, contra o Sesi Bauru. O jogo será nesta segunda-feira (10/11), às 18h30, na Arena Paulo Skaf, com transmissão da VBTV.

Com seis pontos em três rodadas, os suzanenses enfrentam um dos últimos invictos da liga em um clássico que pode ter clima de revanche. O Sesi, que não entrou em quadra na última rodada devido ao adiamento de sua partida contra o Itambé Minas, foi o rival da classificação do Clube do Alto Tietê à final do Campeonato Paulista, portanto, os torcedores podem esperar um jogo inflamado e cheio de rivalidade em Bauru.

O técnico Cezar Douglas ressalta que a vitória nas semifinais do Paulista não deve ser parâmetro, contudo, a expectativa é voltar com mais um triunfo. “O Sesi é um adversário que, assim como nós, busca estar no alto da tabela, então estaremos prontos para todas as adversidades. Estamos confiantes no nosso trabalho para tentar outro resultado positivo”, comentou.

A partida entre Sesi Bauru e Suzano Vôlei, pela 4ª rodada da Superliga 2025/26, acontecerá na segunda-feira (10/11), às 18h30, na Arena Paulo Skaf. A partida terá transmissão ao vivo e com imagens via streaming pelo serviço de assinatura da VBTV (tv.volleyballworld.com).