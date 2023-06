Suzano Vôlei renova contrato do ponteiro Daniel

O Suzano Vôlei anunciou a renovação de contrato do ponteiro Daniel na manhã desta terça-feira (13/06). O jogador de 25 anos foi um dos destaques do Clube na última Superliga, chegando a ser convocado para um período de treinos com a Seleção Brasileira antes da Liga das Nações. Ele é o segundo atleta cuja manutenção no plantel suzanense para os próximos desafios foi confirmada.

Natural de São Paulo (SP), Daniel chegou como um dos principais reforços do Suzano para a temporada 2022/23 e foi determinante para que a equipe atingisse destaque nacional em sua estreia na primeira divisão, sendo o terceiro maior pontuador da Superliga e um dos destaques nas campanhas semifinalistas, não só do torneio nacional, mas também da Copa Brasil e do Campeonato Paulista.

A renovação de contrato do paulistano do bairro de Pirituba é a segunda oficializada pelo Clube, sendo este o quarto reforço confirmado na temporada. Anteriormente, o Suzano já havia anunciado a permanência do central Judson, bem como as contratações do levantador Rodriguinho e do ponteiro Vitor Baesso, ambos da Apan Eleva, de Blumenau (SC).

Daniel conta que está muito feliz em continuar na equipe, ressaltando que a decisão de seguir no Clube se deu pelo carinho com a torcida e a cidade. “Suzano me acolheu muito bem e eu vivi uma boa temporada. Então, continuar no Clube foi a melhor opção para seguir crescendo. Agora, com os pés no chão, vamos trabalhar junto com o pessoal que continua e com os novos jogadores para seguir em alto nível dentro de um cenário cada vez mais equilibrado para que possamos fazer ainda mais em relação a 2022/23”, afirmou.

A supervisora Ana Paula Ferreira, a Fofinha, relatou que a manutenção de um dos principais ponteiros da última temporada no Brasil é um indicativo de que a equipe aspira por campanhas ainda mais importantes nas competições que vai disputar. “Estamos mantendo uma base importante e o desempenho individual, junto do peso coletivo do Daniel, serão determinantes para essa temporada que tem tudo para ser especial”, pontuou.