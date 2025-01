LANCE LIVE 19-01-2025

Luta conta

as enchentes

As enchentes nos bairros continuam sendo grande desafio aos prefeitos das cidades da região. Na semana passada, Suzano anunciou novidade em relação ao assunto.



Início

O município deu início a um trabalho específico voltado ao controle de inundações no Parque Maria Helena, que proporcionará a elaboração de um plano de implantação de obras de drenagem.



Assinatura

O DS trouxe os detalhes da assinatura do prefeito Pedro Ishi (PL), ao lado do secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, da ordem de serviço que permite o começo das atividades, que deverão se estender por todo o ano de 2025.



Conjunto de

atividades

O conjunto de atividades que estão definidas para serem executadas inclui levantamento de dados, sondagens e estudos hidrológicos e hidráulicos.



Projetos

hidráulicos

Ainda serão elaborados projetos hidráulicos, geométricos, estruturais, elétricos, arquitetônicos e paisagísticos. Ao final, será entregue à administração municipal, por parte da empresa responsável, Hidrostudio Engenharia S/S, os projetos básico e executivo que definirão as intervenções futuras. Está prevista a elaboração do caderno de drenagem da sub-bacia dos bairros Parque Maria Helena e Vila Maluf, assim como das áreas de contribuição da várzea do Rio Tietê.



Valores

O valor do contrato, pós-licitação, chegou a R$ 6.831.578,14, sendo R$ 6.170.302,44 de recursos provenientes do fundo e mais R$ 661.275,70 de contrapartida da administração municipal.