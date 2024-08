LANCE LIVRE 01-08-2024

Republicanos com Pedro Ishi

A coligação “Juntos para Suzano seguir avançando” terá o apoio do Republicanos, um dos dez partidos que integram o grupo político em apoio a Pedro Ishi (PL).



Apoio

A parceria da legenda, sacramentada na convenção suprapartidária realizada no dia 20 de julho, na Associação Cultural Suzanense, o Bunkyo, “vem em um bom momento, uma vez que um dos seus integrantes de destaque é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que tem um bom relacionamento com a cidade”, segundo o grupo.



Chapa

Com a chapa encabeçada pelos pré-candidatos a prefeito Pedro Ishi (PL) e a vice Said Raful Neto (PSD), o partido conta com 20 nomes em busca de uma vaga na Câmara Municipal. “O trabalho que vem sendo realizado pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) trouxe desenvolvimento à nossa cidade, com a vinda de grandes empresas e geração de emprego. Nós não fechamos os olhos para isso e não há motivos para escolher outro caminho senão o da continuidade representada pelo Pedro Ishi e pelo Said Raful, para que seja possível garantir ainda mais progresso”, comentou o presidente do Republicanos em Suzano, Samuel Oliveira.



Priscila Yamagami

A vice-prefeita de Mogi das Cruzes, Priscila Yamagami (Progressistas) anunciou sua pré-candidatura a vereadora da Câmara.



1ª da história

Depois de quatro anos como primeira vice-prefeita da história de Mogi, ela afirmou que “quer usar a experiência na Prefeitura para levar efetividade e entrega para a Câmara”. Segundo ela, “um vereador deve ser um guardião de sua cidade, de seus moradores”.



Todas as áreas

“Minha prioridade sempre será cuidar e servir as pessoas. Fiz isso a minha vida inteira, em todas as áreas em que trabalhei, especialmente como professora, por mais de 22 anos, e como gestora pública”.