LANCE LIVRE 01-09-2024

Título de Cidadão

A Câmara de Suzano realizou sessão solene, na semana passada, para outorgar o Título de Cidadão Suzanense ao secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira.



Participação

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), participou do evento e disse se tratar de uma homenagem mais do que justa e merecida. A iniciativa é do vereador Rogério Castilho.



Protocolo ‘Não se Cale’

Agentes do Procon-SP já orientaram 1.319 estabelecimentos em todo o estado de São Paulo sobre o Protocolo Não se Cale.



341 orientações

Foram 341 orientações na capital paulista e 978 no litoral e interior. O Não se Cale é uma política pública implementada pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Políticas para a Mulher para combater a violência contra elas em bares, baladas, restaurantes, casas de espetáculos, eventos e similares.



Fim da violência contra as mulheres

Neste Agosto Lilás, mês da campanha de conscientização pelo fim da violência contra as mulheres, o Governo de São Paulo reforça suas ações em prol da proteção do público feminino.



Iniciativa

“O Protocolo Não se Cale é mais uma iniciativa para que as mulheres sintam-se seguras em seus momentos de lazer. Os estabelecimentos são nossos parceiros no objetivo de acabar com a violência contra a mulher, seja em local público ou privado. Queremos capacitar cada vez mais pessoas para que saibam como agir em casos de agressão”, diz a secretária de Políticas para a Mulher, Valéria Bolsonaro.