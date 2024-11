LANCE LIVRE 01-11-2024

UBS do bairro Tabamarajoara

A Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Tabamarajoara receberá o nome do vereador Samio Kimura, falecido em 2020. O projeto de lei que garante isso, de autoria do Executivo, foi aprovado nesta quarta-feira (30), na sessão ordinária da Câmara de Suzano. A informação é da Assessoria de Imprensa.



Entrega da obra

Segundo informações da Prefeitura, a entrega da obra da revitalização da unidade de saúde aconteceu ontem, a partir das 17h30.



63 anos

Samio Kimura faleceu aos 63 anos, após sofrer uma parada cardíaca. Ele foi vereador na 10ª (1989 a 1992), 11ª (1993 a 1996), 12ª (1997 a 2000) e 13ª (2001 a 2004) legislaturas.



Veto

Além deste projeto, os vereadores votaram favoráveis ao veto total do Executivo ao projeto de lei que institui a concessão de isenção de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), o chamado IPTU Social.



Orçamento

O DS trouxe reportagem nesta semana dando conta de que a Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças apresentou, durante audiência na Câmara de Vereadores, o projeto de lei nº 79/2024 que define o orçamento de R$ 1,6 bilhão da Prefeitura de Suzano para o ano de 2025.



Valor para administrar

Esse é o valor para o prefeito eleito Pedro Ishi (PL) administrar. A estimativa prevê receitas que incluem R$ 416 milhões do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), da esfera estadual, e R$ 162 milhões do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbano (IPTU), além de despesas que projetam 50% dos recursos para as áreas de Educação (R$ 418,5 milhões) e Saúde (R$ 381,7 milhões). As informações foram compartilhadas pelo titular da pasta, Itamar Viana, que estava acompanhado do diretor de Orçamento, William Nakamura.