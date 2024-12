LANCE LIVRE 01-12-2024

Lançamento do livro de Edu Lyra

A prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale (Podemos) esteve, em São Paulo, no lançamento do livro ‘De Marte à favela’, da apresentadora Aline Midlej e de Edu Lyra (CEO da ONG Gerando Falcões).



Projeto

Na obra, jornalista traz à luz projeto que transforma vidas de moradores de comunidades por meio da união de empresas, governos e organizações do terceiro setor.



Histórias

A jornalista Aline Midlej mergulhou em histórias e ações sociais para escrever o livro “De Marte à favela: como a exploração espacial inspirou um dos maiores projetos de combate à pobreza do Brasil”, lançado nesta segunda-feira pela Editora Planeta.



Saúde

A Saúde deve continuar sendo prioridade, em Suzano, sobretudo por conta do ex-secretário da pasta e vereador Pedro Ishi (PL) ter vencido a eleição deste ano.



Números

Os números apresentados, na semana passada, na Câmara são importantes para apontar a quantidade de atendimentos. Foram mostrados os resultados das ações referentes às campanhas “Outubro Rosa”, de prevenção ao câncer de mama, e “Novembro Azul”, de conscientização do câncer de próstata.



Dobrar

Na oportunidade, a pasta conseguiu dobrar a média mensal de mamografias e zerar a fila de ultrassom de próstata na cidade, conforme demonstrado pela diretora de Atenção à Saúde, Cíntia Steffens Watanabe, e pela coordenadora da Atenção Básica, Regislaine Gonçalves.



Câncer de mama

Com relação à campanha de prevenção ao câncer de mama, houve menção às 1.291 mamografias realizadas em outubro, que representa um acréscimo de 117% em relação à média mensal registrada nos outros meses do ano, que é de 594.