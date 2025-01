LANCE LIVRE 02-01-2024

Reunião às 8 horas

O prefeito Pedro Ishi (PL) tomou posse nesta quarta-feira (1º) e hoje inicia reunião com os secretários.



Objetivo

O objetivo é alinhar o cronograma do ‘Plano de 100 dias’ idealizado pelo prefeito com objetivo de colocar em prática obras e projetos para a nova gestão, em Suzano.



Paulo Pavione

A coletiva de impressa do prefeito Pedro Ishi no Cineteatro Wilma Bentivegna serviu também para encerrar uma possível dúvida: mesmo o ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) assumindo o cargo de secretário do Verde e Meio Ambiente, na Capital, o jornalista Paulo Pavione fica na Secretaria de Comunicação Pública (Secop).



O 1º

Aliás, Pavione foi o primeiro a ser anunciado por Pedro Ishi durante a formação do secretariado. Ou seja, mesmo com Ashiuchi em São Paulo, o jornalista segue em Suzano.



Takayama

E deu o esperado. O vereador Artur Takayama (PL) foi eleito o presidente da Câmara de Suzano.



Funcionários

Ele disse que também pretende fazer reunião com os vereadores e funcionários da Câmara no sentido de alinhar o trabalho que agora assume para o biênio de 2025-2026.



Márcio Malt

Sobre a candidatura de Márcio Malt, seu colega de partido que disputou a Presidência e foi derrotado por 18 votos a um, Takayama disse que a decisão do parlamentar foi normal.



Harmonia

Para ele, mesmo assim, o objetivo é seguir com a Câmara em plena harmonia.