Lance Livre 02-05-2024

Esporte e Cultura

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) recebeu em seu Gabinete o presidente da Associação Suzanense de Skate, Davison Fortunato, mais conhecido como “Bob”. Ele estava junto com Pedro Sobrinho, ativista do esporte e cultura.



Projetos

Segundo o prefeito, a conversa foi sobre projetos desenvolvidos e o reforço da atual gestão “em oferecer suporte para o desenvolvimento da prática de desporto na cidade, sobretudo ao que se refere ao skate”.



Incentivo

O prefeito lembrou que a dupla realiza um importante trabalho de incentivo à modalidade com os jovens suzanenses. “É uma grande satisfação fazer parte deste movimento”.



Ouvidoria

do Detran

A ouvidoria do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) tem novo endereço digital. Denúncias, reclamações, elogios e solicitação de dados devem ser feitos pelo Fala SP, canal de comunicação que unifica manifestações de ouvidoria e pedidos de acesso à informação destinados aos órgãos e entidades do Governo de São Paulo.



Acesso

Para acessar, basta digitar fala.sp.gov.br e escolher o tipo de mensagem que deseja enviar, como elogio, sugestão ou denúncia. Na sequência, é preciso indicar a qual órgão ela se destina.



Conta

O acesso ao Fala SP requer uma conta .gov.br, selo ouro ou prata. O nível básico, bronze, não é aceito. A conta .gov é gratuita, e a cor indica apenas seu grau de segurança e confiabilidade. O selo prata, por exemplo, com uma blindagem maior que o bronze, exige cadastro biométrico facial ou dados bancários. O nível ouro pede biometria facial validada pela Justiça Eleitoral ou certificado digital compatível com a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).