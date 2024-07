LANCE LIVRE 02-07-2024

Homenagens a Estevam

As homenagens ao ex-prefeito e ex-deputado Estevam Galvão de Oliveira, falecido no sábado (29), só aumentam em Suzano, Alto Tietê e no Estado de São Paulo.



Vídeo sobre vida e legado

Nesta segunda-feira, a jornalista Viviane Strelec publicou um vídeo em suas redes sociais sobre a vida, legado e trabalho dedicado, pelo político. Viviane trabalhou mais de 15 anos como assessora de Estevam na Assembleia Legislativa.



Mensagem

“Sua jornada estará presente na mente do pequeno produtor, que não paga imposto na venda do hortifruti e estende esse benefício para o consumidor final; no paciente oncológico que conta com equipamentos de ponta no tratamento graças às emendas que o senhor destinou para hospitais e entidades filantrópicas; em cada uma das mais de 200 cidades que o senhor destinou recursos durante os cinco mandatos que trabalhou como deputado estadual; e no coração de cada um dos suzanenses, que hoje podem contar com uma cidade mais desenvolvida e organizada graças ao asfalto, água, esgoto, iluminação, escolas, unidades de saúde, parques, ginásios e equipamentos públicos que o senhor garantiu nestes 50 anos de vida pública”, disse Viviane Strelec, em sua postagem no Instagram.



Emergências Climáticas

As emergências climáticas nortearam as discussões da 1ª Conferência Intermunicipal de Meio Ambiente do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+), que reuniu as 14 cidades do território para discutir alternativas, ideias e soluções para enfrentar a crise do clima.



Palestras

Ao longo de todo sábado (29), o evento contou com palestras de especialistas, discussões e elaboração de propostas que serão levadas para as etapas estadual e nacional da iniciativa. O evento marcou o encerramento do Junho Verde, mês do Meio Ambiente.