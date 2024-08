LANCE LIVRE 02-08-2024

Convenção do Podemos vai confirmar candidatura de Gerice

A candidatura de Gerice Lione à Prefeitura de Suzano vai ser confirmada no sábado, às 10 horas, durante convenção do Podemos/PRTB. O evento será na Câmara.



PRTB

A expectativa é pela confirmação do funcionário público Tiago Campos, como vice na chapa. Ele chegou a anunciar sua pré-candidatura a prefeito, mas deve desistir para seguir com Gerice na mesma chapa como vice.



Reunião com André do Prado

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), se reuniu nesta quarta-feira (31 de julho) com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), deputado André do Prado (PL). “André tem ajudado muito a cidade desde 2017 e, juntos, conseguimos tirar do papel grandes obras”, disse o prefeito.



Pauta

O encontro serviu para tratar de assuntos voltados à Mobilidade Urbana e à Educação.



Desistência de Marcia Bin

A prefeitura de Poá, Marcia Bin, confirmou, nesta semana, a decisão de não participar da disputa pela reeleição. Nos bastidores políticos havia comentários de que essa possibilidade era bem provável.



Nota

Na nota divulgada pela prefeita, publicada pelo DS nesta semana, ela faz um balanço do seu trabalho e explicou as razões de não disputar. “Questões pessoais”, disse. A prefeita segue com seu trabalho até o dia 31 de dezembro, mas destacou a conclusão das obras do Viaduto de Poá como uma das principais conquistas. A obra foi feita em parceria com o Estado.