LANCE LIVRE 02-08-2024

Eliardo Jordão

Os nomes de Saulo Souza (PP) e Eliardo Jordão (PP), o Delegado Eliardo, foram confirmados como pré-candidatos a prefeito e a vice-prefeito em Poá, durante convenção realizada no último sábado (27) e que reuniu 3 mil pessoas.



Escolha

A escolha de Eliardo para compor a chapa, em Poá, levou em conta a carreira como servidor na área da segurança pública e atuação como porta voz na luta pela prevenção da violência e pela promoção da justiça social, segundo a assessoria de imprensa.



20 anos

Eliardo é delegado de polícia há quase 20 anos. Tem pós-graduação em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global, além de Ciências Penais.



Cronograma de zeladoria

A Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano concluiu nesta sexta-feira (02/08) os serviços de zeladoria no bairro Jardim Quaresmeira. O mutirão contemplou 21 ruas do bairro e teve como objetivo adequar vias, calçadas e as imediações dos locais utilizados para passeio, evitando a poluição da cidade e o entupimento de bocas de lobo.



Serviços

Entre os serviços realizados estão roçagem, capinação, varrição, pintura de guias, coleta de resíduos descartados irregularmente nos pontos viciados, limpeza, desobstrução de bueiros e revisão da iluminação pública reforçando a segurança dos moradores e evitando a poluição da cidade.



Ruas atendidas

As ruas atendidas pelos trabalhos foram Adir Correa de Oliveira, Adriano da Costa, Alzira Guedes Gonçalves, Eunice Cerqueira Innocencio, João Vaz, Laura Mathey Benvenuti, Orlando Morassi, Oswaldo Fillinger, Walter Benvenuti, Antônio Cirino, Benedicto de Ávila, Benedicto Djalma Silvestre, entre outras.