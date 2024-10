LANCE LIVRE 02-10-2024

Morre Paulo Maurício

Amigos e familiares se despediram nesta terça-feira (1º de outubro) do jornalista Paulo Maurício. Ele faleceu, aos 79 anos, na segunda-feira (30 de setembro). Maurício era jornalista conhecido no Alto Tietê e passou por veículos de comunicação, como o Diário de Suzano, O Diário de Mogi, Gazeta Popular, entre outros.



Arcoverde

Nascido em Arcoverde (Pernambuco), o jornalista dedicou sua vida à profissão e publicou livros. Foi velado nesta terça-feira, em Suzano.



Amigos de profissão

Amigos de profissão, como a jornalista Lana Camargo, postaram, nas redes sociais, homenagens e lembranças de Paulo Maurício.



‘Puxador de votos’

A estratégia dos partidos está montada na tentativa de conseguir vagas nas câmaras municipais. Vão ‘apostar’ nos ‘puxadores de votos’ para conseguir angariar mais chances e, assim, eleger o máximo de vereadores possíveis.



Cumprimentos

A curiosidade em torno do comportamento dos candidatos de Suzano no debate da TV Diário foi ‘sanada’ nesta terça-feira (1º de outubro).



Concorrentes

Os concorrentes se cumprimentaram no final do debate. Na chegada à sede da TV Diário, em César de Souza, “passou batido”.



Direito de Resposta

O diretor de Jornalismo da TV Diário, Dino Rodrigues, e o advogado Wellington Silva foram os responsáveis pela análise dos pedidos de direito de resposta.