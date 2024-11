LANCE LIVRE 02-11-2024

Prestação de contas do Meio Ambiente

O secretário de Meio Ambiente, Sadao Sakai, fez a prestação de contas de ações da causa animal em audiência pública realizada na Câmara de Suzano (leia mais na página 4 de Cidades). A informação é da Diretoria de Imprensa do Poder Legislativo de Suzano.



Comissão

A audiência foi comandada pelo presidente da Comissão Permanente de Proteção e Bem-estar Animal do Legislativo, Marcel Pereira da Silva (PRD), o Marcel da ONG, e contou com a presença do vereador Artur Takayama (PL).





Dados

Sakai apresentou dados referentes às ações ao quadrimestre de abril a setembro de 2024. “Foram seis meses de muito trabalho e muito empenho, com uma equipe bastante diminuta, mas com certeza com bastante prestação de serviço”, disse.



Castração

Entre os dados apresentados, estavam a castração de 10.176 animais (desde 2017), feito em parceria com o setor de Zoonoses da Prefeitura, para promover o controle populacional. O investimento de abril a setembro é de R$ 139.695,75.



Emissão de regitros

Sakai também falou que foram emitidos 1.419 registros gerais de animais (RGA Animal), o que permite o conhecimento das características da população de cães e gatos, bem como a identificação dos animais e tutores do município.



Baby Me Leva

Em relação ao Baby Me Leva, ele informou que foram realizados 11 eventos no período para a doação e posse responsável de animais, o que resultou em 195 animais adotados.