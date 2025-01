LANCE LIVRE 03-01-2025

Posse na Secretaria do Verde e Meio Ambiente

Em solenidade realizada no Teatro Municipal de São Paulo, o ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) tomou posse como secretário do Verde e Meio Ambiente da Capital.



Equipe de Ricardo Nunes

Ele passa a integrar a equipe de Ricardo Nunes para a gestão 2025-2028. “É uma honra integrar esse time, que vai trabalhar muito pela cidade, pelo Estado e pelo País”, disse o prefeito. Ele estava acompanhado da ex-primeira-dama Larissa Ashiuchi.

Maior cidade da América Latina

O prefeito lembrou que São Paulo é a maior cidade da América Latina, com mais de 11 milhões de habitantes. “Será um grande desafio e estou convicto de que farei o meu melhor para cada cidadão desta cidade. Gratidão ao prefeito Ricardo Nunes pelo convite e oportunidade. Gratidão ao governador Tarcísio, ao presidente da Alesp, André do Prado, ao deputado Marcio Alvino e ao presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, pela confiança”, disse Ashiuchi.





Flávia Verdugo em Guarulhos

A candidata à prefeita de Poá neste ano, Flávia Verdugo (PL), assumiu o cargo de secretária-adjunta de Saúde da Prefeitura de Guarulhos. Ela aceitou o convite do prefeito Lucas Sanches (PL).



Contribuição

“Vou contribuir com minha experiência nessa área que é a minha vocação, e extrema dedicação a essa equipe e cidade que me acolhe. Guarulhos, conte comigo”, disse Flávia.