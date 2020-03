Lance Livre 03-03-2020

PC do B

Em nota oficial, a Direção Municipal do Partido Comunista do Brasil (PC do B) de Suzano anunciou a pré-candidatura do professor Rodrigo Assis a prefeito nas eleições deste ano.

Para o partido, é

referência de lutas

Segundo o partido, “trata-se de uma referência de lutas da cidade, um militante reconhecido pelo seu trabalho na área da Educação, boa experiência em debates e propostas de ideias”.

Movimento M65

O partido também anunciou o lançamento do Movimento 65 (M65) em Suzano, “com o objetivo de trazer para o processo político todas as lideranças e figuras populares que tenham a corajosa disposição de participar das Eleições 2020, em torno de uma plataforma de defesa do povo, de melhoria dos bairros, dos serviços públicos, etc”.

Contra o foro

privilegiado

O deputado federal Roberto de Lucena afirmou, que na próxima semana, vai reforçar sua luta pela votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que institui o fim do foro privilegiado para crimes comuns cometidos por todas as autoridades do País, inclusive juízes e integrantes do Ministério Público.

55 mil

Atualmente, 55 mil pessoas têm direito ao foro especial no Brasil. “Isso não acontece em outros países, e é, na verdade, um ‘desaforo’ com nossa população, que está cansada de ver corruptos impunes”, afirmou o deputado.

Em debate

Segundo a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) em debate na Câmara, que já foi aprovada pelo Senado em 2017, somente cinco autoridades teriam direito ao foro especial: presidente da República e vice, presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal (STF).

Mulheres

na Política

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) começou a veicular, no domingo (1º), a campanha Mulheres na Política, que vai ao ar durante este mês de março em emissoras de TV e rádio de todo o país e nos perfis da Justiça Eleitoral nas redes sociais. A divulgação é parte das comemorações alusivas ao Dia da Mulher, celebrado em 8 de março. As peças, produzidas sob a coordenação da Assessoria de Comunicação do TSE, incentiva as mulheres a participarem da vida política e a se candidatarem a cargos públicos.