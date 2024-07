LANCE LIVRE 03-07-2024

Hospital

Consultado pelo DS, o Ministério da Saúde aguarda definições com a Prefeitura de Suzano para marcar a data da inauguração do Hospital Federal neste ano.



Redes sociais

Ontem, o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) usou as redes sociais para lembrar o “Dia do Hospital”.



Reforço da luta

“Quero reforçar nossa luta pela conquista deste importante equipamento de saúde em nossa cidade. Já tivemos grandes avanços, com a abertura do Hospital Regional do Alto Tietê (HRAT), que beneficia centenas de famílias diariamente, e vem aí o Hospital Federal em Suzano”, disse o prefeito.



55%

Segundo o prefeito, o Hospital Federal está com 55% das obras concluídas.



Medalhas

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) parabenizou os alunos das escolas estaduais de Suzano medalhistas das Olimpíadas de Matemática durante evento no Ginásio Paulo Portela. “Um evento que nos trouxe muito orgulho para a nossa cidade”, disse.





Mara Bertaiolli

O prefeito de Itaquá, Eduardo Boigues (PL), recebeu a visita da pré-candidata a prefeita de Mogi das Cruzes, Mara Bertaiolli (PL).



Recursos

Mara é esposa do conselheiro do Tribunal de Contas e ex-deputado federal, Marco Bertaiolli, que, quando parlamentar, indicou recursos para Itaquá por meio de emendas.



Apoio

“Esse apoio nos ajuda em diversas obras de infraestrutura e realizar o sonho da primeira Clínica Escola para pessoas com Transtorno do Espectro Autista em Itaquá”, disse o prefeito.