LANCE LIVRE 03-09-2025

PCdoB Suzano elege Josias Mineiro como presidente

O PCdoB de Suzano elegou o vereador Josias Mineiro como presidente do Diretório do partido, em Suzano. A eleição ocorreu durante Conferência Municipal no Auditório Orlando Digenova.



Militantes

Reuniu cerca de 80 participantes entre militantes, dirigentes e convidados. Ocorreu no último sábado, 30 de agosto de 2025.





Direção estadual

Renata Cândido, representando a direção estadual do partido conduziu os trabalhos ao lado do ex-presidente municipal Hélio Cavalcante.

Durante a conferência, foi debatido o projeto de resolução que orienta o partido rumo à 16ª Conferência Nacional do PCdoB, “reafirmando o compromisso com o fortalecimento institucional e com a atuação nos movimentos sociais”.

Passo importante

Segundo Josias, o momento representa “um passo importante para fortalecer o partido em Suzano, ampliar a participação popular e contribuir para a construção de um Brasil mais justo para o povo trabalhador”.



Santa Casa

A Câmara de Mogi das Cruzes aprovou, por unanimidade, a Moção de Aplausos e Congratulações à Santa Casa de Misericórdia por conta do aniversário de 152 anos da instituição, celebrado em 7 de julho. A proposta foi de autoria da totalidade dos parlamentares.



Provedora

A homenagem foi dirigida à provedora da entidade, Miriam Nogueira do Valle, e ao vice-provedor, Flávio Ferreira de Mattos, como representantes da atual gestão, e se estende a todo o corpo diretivo e aos profissionais que atuam no hospital. Na justificativa da proposta, os vereadores destacaram que a Santa Casa é um dos principais pilares da saúde no município e em toda a região.