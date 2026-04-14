LANCE LIVRE 14-04-2026

Leilão beneficente

A ex-primeira-dama de Suzano, Larissa Ashiuchi, realiza nesta quarta-feira (15/04), às 18 horas, um leilão beneficente em prol do Centro de Convivência da Pessoa com Deficiência (CDC). O evento reúne obras produzidas pelos próprios atendidos da instituição. Será às 18 horas no Salão Nobre do Bunkyo Suzano (Avenida Armando Salles de Oliveira, 444).



Ação inédita

A ação, inédita na cidade, celebra a arte como instrumento de transformação social e dá visibilidade ao talento dos artistas do CDC, segundo a assessoria de imprensa. Toda a arrecadação será destinada à manutenção das atividades da entidade.



Presidente do Condemat+

O presidente do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) e prefeito de Arujá, Luis Camargo, participou no sábado (11/04) da abertura do 39º Festival de Outono Akimatsuri, realizado em Mogi das Cruzes. Promovido pelo Bunkyo de Mogi desde 1986, o evento é um dos maiores do gênero no Estado de São Paulo e no Brasil, reunindo gastronomia, arte, tradição e entretenimento, além de atrair milhares de visitantes e fomentar o turismo regional.



Parabéns

Durante o evento, Luis Camargo parabenizou o presidente do Bunkyo de Mogi, Frank Tuda, e o coordenador geral do festival, Daniel Aoyagui, ressaltando a importância da iniciativa. “É uma grande satisfação participar de um evento que valoriza a cultura japonesa e fortalece a identidade regional. O Akimatsuri também impulsiona o turismo e a economia, gerando oportunidades e movimentando diversos setores”, afirmou.



39ª edição

A 39ª edição segue até o dia 19 de abril, aos finais de semana, com estrutura 25% maior, 40 estandes de alimentação, 44 expositores e ampla programação cultural, incluindo apresentações de dança, música e taiko, além da Vila Cultural Japonesa. Em 2025, o festival reuniu 142 mil visitantes em quatro dias.