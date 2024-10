LANCE LIVRE 03-10-2024

Exposição da OAB

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano), por meio da Comissão de Resgate da Memória, realizou a abertura da "I Exposição Resgate da Memória da Advocacia Suzanense", voltada à história da Ordem na cidade.



Até sexta-feira

A mostra seguirá aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 10 às 16 horas, até o próximo dia 10 (quinta-feira).





Mil fotografias

Com cerca de mil fotografias disponíveis, a exposição inclui imagens e recortes de momentos marcantes das quase cinco décadas de atuação da OAB na cidade, como explica o presidente da subseção, Fabrício Ciconi Tsutsui. "O ideal da subseção sempre foi defender, acolher e fortalecer a advocacia local e esta exposição é uma espécie de tributo a estes anos, com painéis temáticos que abordam momentos de destaque vividos pela classe desde 1975", disse.

Cerimônia

A cerimônia também teve participação da tesoureira Gabriella Gimenez e das presidentes de comissão Anita Raquel de Freitas Thomazini (Resgate da Memória), Maria Margarida Mesquita (Mulheres Advogadas), Maraise Marucci (Assistência Judiciária), Márcia Lins (Cultura), Cintia Duarte (Eventos) e Kelly Cristine Guilhen (Pessoa Idosa).



Poucos dias

Faltam poucos dias para o 1º turno das Eleições Municipais 2024, a ser realizado neste domingo (6). É possível praticar como votar na urna eletrônica. Basta entrar na página do Simulador de Votação, disponível no Portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na internet, e treinar para ficar craque no dia da eleição.



Ferramenta

Ao acessar a ferramenta, o eleitor pode fazer um treino virtual e não errar na hora de exercer o seu direito de votar. Os partidos e candidatos utilizados no simulador são fictícios. Basta acessar o site do TSE.