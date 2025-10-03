LANCE LIVRE 03-10-2025

Secretária de Justiça de São Paulo

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano), por meio da Comissão de Direito Penal, recebe na próxima segunda-feira (6) a advogada, professora e secretária da Justiça da Cidade de São Paulo, Eunice Prudente, para a palestra “O Estado como Garantidor ou Infrator”.



O encontro será a partir das 18h30, na sede da OAB (Rua Baruel, 592 - Vila Costa). Os interessados podem garantir presença por meio do preenchimento de formulário on-line disponível em bit.ly/palestra_euniceprudente.



A convidada da noite, membro fixo da Comissão de Direitos Humanos da Universidade de São Paulo (USP), apresentará uma série de aspectos no tocante ao poder público nas figuras de garantidor, ou seja, parte que deve agir para evitar um resultado danoso, como no caso de um crime, e de infrator da lei.



O presidente da Comissão de Direito Penal, Ricardo Corsini, destacou que dominar os aspectos inerentes ao trabalho da advocacia na relação com o poder público é crucial para um bom profissional de Direito. “Servir a sociedade é saber defender um cidadão no momento em que seus interesses vão de encontro aos de uma administração pública, por exemplo. A Eunice é uma referência neste tópico e, por isso, contamos com a participação da classe”, disse.



Já o presidente da subseção, Fabrício Ciconi Tsutsui, relatou que a ilustre convidada da noite oferecerá muito aprendizado nesta área fundamental, portanto, a participação é mais que recomendada. “A Eunice é uma autoridade quando se trata de direito penal no poder público, afinal, sua vivência dentro da administração pública a qualifica para ter esse reconhecimento”, finalizou.