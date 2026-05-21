LANCE LIVRE 21-05-2026

Jilmar Tatto

O deputado Jilmar Tatto (PT) recebeu o Título de Cidadão Suzanense da Câmara de Suzano. A homenagem foi iniciativa do vereador André Dourado (PT), aprovada pelos demais parlamentares.

Sessão solene

A sessão solene foi presidida pelo chefe do Legislativo, Artur Takayama (PL), e contou com a participação dos vereadores Benedito dos Santos Moraes (MDB), o Inhame; Dirceu Carlos da Silva (Republicanos), o filho do Carlão da Limpeza; Givaldo Freitas dos Santos (PL), o Baiano da Saúde; José de Oliveira Lima (MDB), o Zé Oliveira; Josias Ferreira Silva (PCdoB), o Josias Mineiro; e Marcel Pereira da Silva (PRD), o Marcel da ONG.

André Dourado

André Dourado falou em nome da Casa de Leis no evento. “Reconheço que esta honraria é pouco perante a sua história, mas é uma forma simbólica e humilde de ofertarmos uma retribuição por tudo o que realiza em sua história política”, disse ele.

Recursos para a cidade

O prefeito Pedro Ishi (PL) ressaltou o envio de recursos pelo deputado para Suzano ao longo dos seus mandatos na Câmara Federal. “Ninguém faz nada sozinho e são grandes os investimentos que temos na cidade”, afirmou.

Agradecimento

O homenageado agradeceu o Título de Cidadão Suzanense e relembrou a trajetória da sua família no interior do Paraná, até sua entrada na política pelo movimento estudantil. “O jeito de honrar esta homenagem é ajudando cada vez mais o povo de Suzano”, disse.

Reconhecimento

Takayama encerrou a sessão dizendo que a sessão solene ainda marcou o reconhecimento público de uma trajetória construída com compromisso, trabalho e dedicação à vida pública. “Os recursos destinados por meio de seu mandato representam investimentos, oportunidades e melhorias concretas para a nossa cidade e para a vida da nossa gente”.