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Jornal Diário de Suzano - 20/05/2026
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Lance Livre

LANCE LIVRE 20-05-26

20 maio 2026 - 05h00Por editoracao

Condemat na XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos  
Municípios
O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) é presença confirmada na “XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios”. 
 
CNM 
Promovida pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), a iniciativa ocorre entre os dias 18 e 21 de maio, em Brasília, reunindo gestores públicos de todo o País para debater pautas prioritárias das cidades brasileiras. Na ocasião, o consórcio apresentará um painel sobre a Casa Abrigo regional para mulheres vítimas de violência. 
 
Prefeita Priscila Gambale 
O Condemat+ será representado pela prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale, que também exerce a função de secretária da diretoria no consórcio regional.  

Compromisso 
Segundo o Condemat, a participação no maior evento municipalista da América Latina reforça o compromisso do Alto Tietê e região com o fortalecimento do municipalismo, da gestão pública e da defesa dos interesses dos municípios.
 
 
Programação 
Durante a programação, a prefeita participará da Arena “V Encontro do Fórum Nacional de Consórcios Públicos”, no dia 20 de maio (quarta-feira), a partir das 15 horas, levando ao cenário nacional a experiência da Casa Abrigo como política pública para as mulheres. O serviço é voltado ao acolhimento institucional de mulheres em situação de violência e se consolidou como referência regional desde sua implantação, em 2023.
 
20 vagas
Atualmente, a unidade oferece 20 vagas destinadas ao atendimento dos municípios de Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Mogi das Cruzes e Poá.