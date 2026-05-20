LANCE LIVRE 20-05-26

Condemat na XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos

Municípios

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) é presença confirmada na “XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios”.



CNM

Promovida pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), a iniciativa ocorre entre os dias 18 e 21 de maio, em Brasília, reunindo gestores públicos de todo o País para debater pautas prioritárias das cidades brasileiras. Na ocasião, o consórcio apresentará um painel sobre a Casa Abrigo regional para mulheres vítimas de violência.



Prefeita Priscila Gambale

O Condemat+ será representado pela prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale, que também exerce a função de secretária da diretoria no consórcio regional.

Compromisso

Segundo o Condemat, a participação no maior evento municipalista da América Latina reforça o compromisso do Alto Tietê e região com o fortalecimento do municipalismo, da gestão pública e da defesa dos interesses dos municípios.





Programação

Durante a programação, a prefeita participará da Arena “V Encontro do Fórum Nacional de Consórcios Públicos”, no dia 20 de maio (quarta-feira), a partir das 15 horas, levando ao cenário nacional a experiência da Casa Abrigo como política pública para as mulheres. O serviço é voltado ao acolhimento institucional de mulheres em situação de violência e se consolidou como referência regional desde sua implantação, em 2023.



20 vagas

Atualmente, a unidade oferece 20 vagas destinadas ao atendimento dos municípios de Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Mogi das Cruzes e Poá.