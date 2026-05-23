LANCE LIVRE 23-05-2026

Moção de Pesar ao jornalista Darwin Valente
A Câmara de Mogi das Cruzes aprovou a Moção de Pesar em homenagem póstuma ao jornalista Darwin Valente, falecido em 16 de maio de 2026.
Autoria de todos os vereadores
A iniciativa, que expressa as condolências do Legislativo mogiano, é de autoria da totalidade dos vereadores.
1975
Darwin Valente, que chegou a Mogi das Cruzes em 1975, dedicou mais de cinco décadas ao jornalismo local, atuando em veículos como O Diário de Mogi, O Estado de S. Paulo, Jornal da Tarde e Rádio Marabá.
Entusiasmo pela profissão
O jornalista, que recebeu o título de "Cidadão Mogiano" em 2005, manteve seu entusiasmo pela profissão até os últimos dias, comemorando recentemente a marca de 100 edições de seu programa "DV Cast", lembrou a Câmara.
Compromisso
“Darwin exercia o jornalismo com amor. Ele tinha o compromisso com a democracia e com as coisas justas”, ressaltou Inês Paz (PSOL).
Postura
“Sempre foi uma pessoa muito tranquila, educada e aberta ao diálogo. Um jornalista que mesmo nos tempos difíceis teve uma postura em defesa da democracia”, complementou Iduigues Martins (PT).