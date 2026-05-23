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Jornal Diário de Suzano - 23/05/2026
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Lance Livre

LANCE LIVRE 23-05-2026

23 maio 2026 - 05h00Por editoracao

Moção de Pesar ao jornalista Darwin Valente
A Câmara de Mogi das Cruzes aprovou a Moção de Pesar em homenagem póstuma ao jornalista Darwin Valente, falecido em 16 de maio de 2026. 
 
Autoria de todos os vereadores 
A iniciativa, que expressa as condolências do Legislativo mogiano, é de autoria da totalidade dos vereadores.
 
1975 
Darwin Valente, que chegou a Mogi das Cruzes em 1975, dedicou mais de cinco décadas ao jornalismo local, atuando em veículos como O Diário de Mogi, O Estado de S. Paulo, Jornal da Tarde e Rádio Marabá.  
 
Entusiasmo  pela profissão
O jornalista, que recebeu o título de "Cidadão Mogiano" em 2005, manteve seu entusiasmo pela profissão até os últimos dias, comemorando recentemente a marca de 100 edições de seu programa "DV Cast", lembrou a Câmara.
 
Compromisso
“Darwin exercia o jornalismo com amor. Ele tinha o compromisso com a democracia e com as coisas justas”, ressaltou Inês Paz (PSOL).
 
Postura
“Sempre foi uma pessoa muito tranquila, educada e aberta ao diálogo. Um jornalista que mesmo nos tempos difíceis teve uma postura em defesa da democracia”, complementou Iduigues Martins (PT).