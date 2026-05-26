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Jornal Diário de Suzano - 26/05/2026
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Lance Livre

LANCE LIVRE 26-05-2026

26 maio 2026 - 05h00Por editoracao

Priscila Gambale  reúne secretariado  
A prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale, reuniu seu secretariado para alinhar projetos, acompanhar os trabalhos na cidade e planejar as próximas ações da administração. 
 
Novidades 
Segundo a prefeita, “vem muita coisa boa chegando”. “Na próxima semana, teremos uma novidade que vai revolucionar a forma como a Prefeitura atende a população. Muito trabalho, compromisso e dedicação para continuar construindo uma Ferraz cada vez melhor para todos!”, disse a prefeita.
 
Candidatura de  Flávio Bolsonaro
A candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência da República pelo PL deve receber apoio de alguns políticos do Alto Tietê, mesmo após crise envolvendo a conexão com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, fundador do Master, para financimento do filme “Dark Horse”. 
 
Tarcísio de Freitas
Já o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) deve ganhar apoio da maioria dos prefeitos da região para a reeleição.
 
Volume de obras 
O volume de recursos e obras, anunciados para o Alto Tietê, deve justificar a expectativa positiva dos prefeitos no sentido de uma eventual novo mandato.
 
“Acolher com  o Coração” 
A Prefeitura de Suzano e a 1ª Vara da Infância e Juventude lançam hoje o programa de apadrinhamento “Acolher com o Coração”. 
 
Objetivo 
A iniciativa tem como objetivo fortalecer a rede de apoio às crianças e aos adolescentes acolhidos em instituições municipais, ampliando as possibilidades de vínculo entre padrinhos e afilhados. O evento será às 9 horas no Anfiteatro Orlando Digenova, no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi. O endereço é Rua Benjamin Constant, 682 – Centro

 