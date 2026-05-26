LANCE LIVRE 26-05-2026

Priscila Gambale reúne secretariado

A prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale, reuniu seu secretariado para alinhar projetos, acompanhar os trabalhos na cidade e planejar as próximas ações da administração.



Novidades

Segundo a prefeita, “vem muita coisa boa chegando”. “Na próxima semana, teremos uma novidade que vai revolucionar a forma como a Prefeitura atende a população. Muito trabalho, compromisso e dedicação para continuar construindo uma Ferraz cada vez melhor para todos!”, disse a prefeita.



Candidatura de Flávio Bolsonaro

A candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência da República pelo PL deve receber apoio de alguns políticos do Alto Tietê, mesmo após crise envolvendo a conexão com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, fundador do Master, para financimento do filme “Dark Horse”.



Tarcísio de Freitas

Já o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) deve ganhar apoio da maioria dos prefeitos da região para a reeleição.



Volume de obras

O volume de recursos e obras, anunciados para o Alto Tietê, deve justificar a expectativa positiva dos prefeitos no sentido de uma eventual novo mandato.



“Acolher com o Coração”

A Prefeitura de Suzano e a 1ª Vara da Infância e Juventude lançam hoje o programa de apadrinhamento “Acolher com o Coração”.



Objetivo

A iniciativa tem como objetivo fortalecer a rede de apoio às crianças e aos adolescentes acolhidos em instituições municipais, ampliando as possibilidades de vínculo entre padrinhos e afilhados. O evento será às 9 horas no Anfiteatro Orlando Digenova, no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi. O endereço é Rua Benjamin Constant, 682 – Centro