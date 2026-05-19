LANCE LIVRE 19-05-2026

Administração fará audiência pública hoje
A audiência de prestação de contas da Secretaria de Administração de Suzano será hoje, às 17 horas, na Câmara.
Link
O link para enviar perguntas sobre o tema já está disponível no site do Legislativo: https://www.camarasuzano.sp.gov.br/app.
Atividade
A atividade será comandada pela Comissão de Administração Pública, que tem como presidente o vereador André Marcos de Abreu (PSD), o Pacola; como relator o parlamentar João Batista Nogueira de Azevedo (PRD), o João Sabugo; e como membro Max Eleno Benedito (PL), o Max do Futebol.
Aberta ao público
A audiência é aberta ao público, que pode acompanhá-la na Casa de Leis (rua dos Três Poderes, 65, Jardim Paulista). Também é possível assistir a reunião de forma online, pelo canal TV Câmara Suzano no YouTube (www.youtube.com/TVCâmaraDeSuzano) ou pela página da Casa de Leis no Facebook (www.facebook.com/camarasuzano). A transmissão é ao vivo e fica disponível para consulta posterior.
Apoio de Nunes a André do Prado
O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), declarou apoio público ao presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), André do Prado (PL), para uma candidatura ao Senado de SP em 2026. Em discurso, durante evento do setor supermercadista na capital paulista, promovido pela Apas (Associação Paulista de Supermercados), Nunes cumprimentou André do Prado como “meu pré-candidato ao Senado”.