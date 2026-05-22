LANCE LIVRE 22-05-2026

2ª Copa Gospel

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, se reuniu com Gabriel Procopio, um dos responsáveis pela organização da 2ª Copa Gospel de Futsal 2026. A iniciativa reúne equipes das igrejas do município “em um grande momento de integração e incentivo ao esporte”.



Inscrições

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas por meio do link: bit.ly/copagospel. Cada equipe deverá doar um quilo de alimento não perecível ou um pacote de fraldas, que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Suzano para ajudar famílias que mais precisam.



Parabéns

O prefeito parabenizou a iniciativa. “Parabéns a todos os envolvidos por promoverem uma ação tão importante para nossa cidade. Seguimos apoiando iniciativas que unem esporte e solidariedade”, disse.



Duda Lima

O marqueteiro e estrategista político, Duda Lima, fará uma imersão sobre Marketing Político, no próximo dia 11 de junho, em São Paulo. No instagram de Duda é possível fazer as incrições para participar.



Eleições

Nas duas últimas eleições em 2022 e 2024, Duda liderou a equipe de marketing da campanha do então presidente Jair Bolsonaro, do PL. Foi, ainda, o estrategista da campanha de Ricardo Nunes (MDB), prefeito reeleito em São Paulo.



MDB em Suzano

O MDB deve se fortalecer como partido político, em Suzano. Vai passar de Comissão Provisória para Diretório com mandato de dois anos para a diretoria.



Douglas Pena

O atual presidente, economista Douglas Pena, afirmou que existe expectativa da visita deputado federal Baleia Rossi, presidente nacional do partido.



Base

Em Suzano, o MDB segue na base de sustentação do atual prefeito Pedro Ishi.