LANCE LIVRE 03-12-2024

Entrou na ‘trend’

A prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale, entrou na ‘trend’ que tem viralizado nas redes sociais, onde a pessoa publica a frase “como vou estar triste se...” e apresenta uma série de conquistas no ano.



Sete citações

A prefeita apresenta sete conquistas (motivos para ficar feliz) alcançadas em 2024. Ela cita investimentos e parcerias para Ferraz com o governo estadual; títulos de posse para população; novo CSII; reconstrução do Castelo Zenker; comemoração de aniversário de 107 anos de sua avó e fui candidata mais bem votada na história de Ferraz.



Profissionais do Ano 2024

A Câmara de Suzano realizará, nesta sexta-feira (6), às 18 horas, a sessão solene dos “Profissionais do Ano 2024”. O evento será no Plenário do Palácio “Deputado José de Souza Candido”.



Advogada

A “Advogada do Ano” é Antonia Vidal Prado Gasparotti. A homenageada se formou em Direito em 1994, pela Universidade Braz Cubas (UBC), e advoga há 30 anos.



Arquiteta

O título de “Arquiteta do Ano” irá para Camila Moreno de Camargo, que é presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo e coordenadora da Rede Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social (Athis).



Corretor

Maurício Monteiro dos Santos receberá o título de “Corretor de Imóveis do Ano”. Proprietário da Habill Imóveis, existente desde 2010, ele já havia atuado no mercado como gerente comercial de uma imobiliária, o que lhe deu experiência na parte administrativa e também burocrática.



Engenheiro

O título de “Engenheira do Ano” será dado a Lígia Mackey. Ela se formou em Engenharia Civil pela Escola de Engenharia de Piracicaba em 1993.



Contabilidade

O título de “Profissional de Contabilidade do Ano” será para Cristiana Aparecida Neves.