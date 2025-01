LANCE LIVRE 04-01-2025

Agenda no 1º dia útil

Os prefeitos do Alto Tietê mantiveram uma agenda lotada ao longo desta quinta-feira (2), o 1º dia útil de 2025. Reuniões, fiscalização de obras e a posse do conselho de prefeitos do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat+) estiveram entre os compromissos dos administradores.



Levantamento

O repórter do DS, Gabriel Vicco, fez um levantamento nas prefeituras das cidades de Suzano, Mogi, Itaquá, Ferraz, Arujá e Guararema. As demais cidades não responderam aos questionamentos da reportagem.



Reuniões

A agenda do prefeito Pedro Ishi envolveu reunião com os secretários, vistorias em obras da cidade e a participação do encontro inaugural de 2025 do Condemat.

Mogi

No dia 2, a prefeita Mara Bertaiolli participou, às 9 horas, do início dos trabalhos do Mega Mutirão de Serviços em Jundiapeba. Às 12 horas, foi celebrada uma cerimônia ecumênica no saguão do prédio da Prefeitura, sendo direcionada aos servidores municipais e à equipe de trabalho.



Itaquá

O prefeito de Itaquá, Eduardo Boigues, esteve no hospital com a primeira-dama, Mila Boigues, para acompanhar a filha do casal. No período da tarde, o administrador participou de evento do Condemat.



Ferraz

A prefeita de Ferraz, Priscila Gambale, iniciou o dia recepcionando e dando boas-vindas aos funcionários que chegavam aos seus postos de trabalho. Posteriormente, ela visitou secretarias e departamentos da Prefeitura. O DS trouxe em seu portal informações sobre Arujá e demais cidades.