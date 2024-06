LANCE LIVRE 04-06-2024

Mesários

O cadastro de mesários do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) está aberto e continua recebendo inscrições das pessoas interessadas em contribuir com os trabalhos das eleições municipais de outubro. As informações são do TRE.





Eleições

Nas Eleições 2022, a quantidade de voluntárias e voluntários no pleito (que buscam a Justiça Eleitoral sem convocação obrigatória) mais que dobrou em comparação às eleições gerais de 2018.





Estatísticas

De acordo com as estatísticas eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o número de pessoas que se voluntariaram para participar das mesas receptoras de votos em São Paulo saltou de 112.352 em 2018 para 259.925 no ano passado, um aumento de 131%.



Números

Ao todo, o Estado contou com 410.670 mesários no 1º turno de 2022, somando os 259.925 voluntários e outros 150.745 convocados. No 2º turno, houve uma pequena variação, totalizando 409.654 pessoas atuando nas seções eleitorais.





Quem pode ser mesário?

Qualquer pessoa maior de 18 anos e em situação regular com a Justiça Eleitoral pode se inscrever de forma voluntária. Basta acessar o site do TRE-SP e preencher um formulário. Também é possível fazer o cadastro pelo aplicativo e-Título, ou no cartório eleitoral em que o eleitor está inscrito.





Legislação

Segundo a legislação eleitoral, a atividade não pode ser exercida, por exemplo, por aqueles que pertencem ao serviço eleitoral; candidatas ou candidatos, seus cônjuges e parentes, ainda que por afinidade, até o segundo grau, membros de diretórios de partidos políticos caso exerçam função executiva, entre outros.