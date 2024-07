LANCE LIVRE 04-07-2024

Pré-candidato a vice de Walmir

A Federação ‘Suzano da Esperança’ anunciou o publicitário Tarcísio Boaventura (PCdoB) como pré-candidato a vice-prefeito na chapa de Walmir Pinto (PV).



35 anos

Boaventura tem 35 anos, nascido em São Paulo, mas mudou-se para o Jardim Altinópolis, em Suzano, com sua família, aos 8 anos. É formado em Comunicação Social pelas Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU) e atualmente trabalha como publicitário.



Umes

Foi secretário-geral da União Municipal dos Estudantes de Suzano (Umes). Liderou a mobilização em defesa do Passe-Livre Estudantil em Suzano. Também foi secretário de organização da União da Juventude Socialista de

Suzano (UJS), além de assessor parlamentar do vereador Jamil Murad em São Paulo, do deputado estadual Gustavo Petta e atualmente é assessor político da deputada Leci Brandão.



‘Suzangames’

A Secretaria Municipal de Educação realizou nesta quarta-feira (3) a 1ª edição do “Suzangames”, que teve como objetivo exercitar as habilidades matemáticas de estudantes do 2º ao 5º anos do ensino fundamental por meio da plataforma Matific.



Atividade

A atividade ocorreu no Complexo Educacional e Cultural Mirambava, no Centro, e reuniu cerca de 500 estudantes, sendo metade do período matutino e a outra do vespertino.



Evento

O evento contou com as presenças do prefeito Rodrigo Ashiuchi; do secretário municipal de Educação, Leandro Bassini; do CEO da Matific, Dennis Szyller; e de representantes da pasta responsável por promover a iniciativa. Durante o “Suzangames”, os estudantes foram divididos em grupos dentro de cada escola e disputaram a mesma categoria contra alunos de outros locais participantes. Ao todo, 19 escolas se inscreveram para participar. O objetivo foi potencializar o protagonismo estudantil e apoiar e incentivar a utilização da plataforma.