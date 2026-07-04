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Jornal Diário de Suzano - 04/07/2026
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Lance Livre

LANCE LIVRE 04-07-2026

04 julho 2026 - 05h00Por editoracao

Dicionário  do Farofa 
De uma maneira bem peculiar e divertida, o presidente da Câmara de Mogi das Cruzes, José Francimário Vieira de Macedo (PL), o Farofa, criou o ‘Dicionário do Farofa’ em que traz expressões nordestinas utilizadas por ele e por seus conterrâneos. 
  
 
Arretado 
Neste mês, o episódio do Dicionário do Farofa explicou o que significa “arretado”. “É um jeito de ser que eu admiro demais! É aquele tipo de pessoa que não se aperta, que encara o desafio de frente e tem uma energia que contagia”. 
 
‘Cabra corajoso’ 
Trata-se de um “cabra firme e corajoso”, segundo Farofa e que corre atrás dos seus desafios.
 
Rodrigo  Gambale 
O deputado federal Rodrigo Gambale (Podemos) apresentou projeto autorizando a instalação de câmeras de reconhecimento facial em estações ferroviárias e rodoviárias, vagões, vias públicas e repartições públicas. 
 
  
Objetivo 
O objetivo é reforçar a segurança da população, coibir crimes e auxiliar no monitoramento de áreas de grande circulação. 
 
Equipamentos 
A proposta prevê que os equipamentos possam ser instalados em estações rodoviárias, ferroviárias, metrôs, terminais de ônibus, vias públicas, repartições públicas e até dentro dos vagões de transporte coletivo, tornando a identificação de criminosos mais ágil e precisa.

 