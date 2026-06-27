LANCE LIVRE 27-06-2026

Visita de Haddad é adiada
A visita do ex-ministro da Fazenda e ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo nas eleições deste ano, a Suzano nesta sexta-feira, dia 26 de junho, foi adiada.
Outra data
Outra data dever ser marcada nos próximso dias.
Casa Amarela
Haddad estaria às 13h30 em um encontro com artistas do Alto Tietê na ‘Cassa Amarela’, Rua Jamil D’Aglia, 211, Centro de Suzano. Na ocasião seria recebido pelo ex-vice-prefeito Walmir Pinto e pelo escritor Sacolinha, organizadores da ‘Casa Amarela’ - um espaço aberto à população para discussão de ideias e projetos culturais.
Costa Neto antecipa volta ao Brasil
O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, antecipou sua volta ao Brasil para tentar conter a crise entre a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato do partido à Presidência.
Miami
Valdemar estava em Miami, nos Estados Unidos, mas decidiu antecipar a viagem a São Paulo por considerar o episódio “muito sério”.
A volta de Costa Neto ocorre após Michelle publicar vídeos nas redes sociais em que afirmou ter sido maltratada e humilhada por Flávio Bolsonaro.
Desculpas
Flávio usou as redes sociais para se desculpar e negar que tenha tido a intenção de ofender a madrasta. O pré-candidato à Presidência afirmou que nunca teve a intenção de magoar a ex-primeira-dama. O senador declarou que respeita a trajetória de Michelle e o cuidado dela com Jair Bolsonaro.