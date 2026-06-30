LANCE LIVRE 30-06-2026

Reunião do Conseg Centro

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, participou de mais uma reunião com representantes do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) Centro para ouvir as principais demandas apresentadas pelos moradores.



Ações permanentes

No encontro, realizado no bairro Vila Amorim, foram destacadas as ações permanentes da Guarda Civil Municipal (GCM) na região.





Situação de vulnerabilidade

Os moradores dialogaram com as equipes sobre pessoas em situação de vulnerabilidade na Vila Amorim e casos de furtos de veículos no Jardim Imperador. Em relação ao primeiro apontamento, a GCM informou que mantém rondas preventivas intensificadas na região, com abordagens e pesquisas criminais dos indivíduos quando necessário.

Próximas reuniões

As próximas reuniões dos Consegs de Suzano estão programadas para os próximos dias. Nesta terça-feira (30/06), às 19 horas, na rodovia Índio Tibiriçá (SP-31), 14.730, no bairro Recanto Palmeiras, ocorrerá o encontro do Conseg Norte. Já no dia 7 de julho, às 18 horas, a reunião do Conseg Sul será realizada na rua Cidade de Diadema, 500, no Parque Maria Helena.



Em quem votou para governador

Reportagem do Jornal Folha de S. Paulo aponta que mais de um terço da população brasileira diz não se lembrar em quem votou para governador em 2022, mostra pesquisa Datafolha.



38%

Segundo o instituto, 38% dos eleitores dizem não se recordar da escolha para o Executivo estadual, 9% afirmam não ter votado em ninguém, e 54% declararam se lembrar dos respectivos votos na eleição passada, segundo reportagem da Folha de S. Paulo.