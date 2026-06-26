LANCE LIVRE 26-06-2026

Lembrança de aniversário

O aniversário do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), comemorado no dia 19 de junho, não passou despercebida por autoridades políticas da região. O prefeito de Suzano, Pedro Ishi (PL), desejou “muita saúde, felicidade, sabedoria e sucesso para continuar conduzindo os destinos do Estado com dedicação e compromisso”.



Ex-prefeito

O ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) também parabenizou o governador. “Uma pessoa que tem demonstrado, com muito trabalho, compromisso e sensibilidade, seu carinho por Suzano, pelo Alto Tietê e por toda a população paulista”, disse.



Novo ciclo

O ex-prefeito acrescentou: “Governador, que este novo ciclo seja repleto de saúde, sabedoria, conquistas e momentos felizes ao lado de sua família. Deus abençoe sua vida, seus caminhos e sua missão de servir ao próximo!”.

Rodrigo Gambale nos jogos do Brasil

O deputado federal Rodrigo Gambale (Podemos) tem acompanhado todos os jogos da seleção brasileira no telão no Centro de Convenções, em Ferraz de Vasconcelos, ao lado da prefeita Priscila Gambale, sua irmã.



Partido nas eleições

O deputado tem mostrado animação. Na esfera política, ele segue organizando o partido para as eleições deste ano.

Quer lançar, inclusive, o ex-vereador de Ferraz de Vasconcelos, Álvaro Costa Vieira, o Kaká, como pré-candidato a deputado estadual.



Ourinhos

Kaká chegou a ocupar também o cargo de secretário de Governo de Ourinhos.



Café da tarde

Dois políticos tradicionais de Suzano - um do PT e outro do PV - tomaram café da tarde, nesta quarta-feira (23), em uma padaria no Centro, e “papearam” muito sobre política e partidos. Podem vir novidades por aí!