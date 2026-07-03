LANCE LIVRE 03-07-2026

Pedro Ishi com exemplar do DS

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi (PL), postou vídeo nas redes sociais com um exemplar do Diário de Suzano (DS), que publicou reportagem exclusiva mostrando que a cidade recebeu nota máxima em avaliação do Tesouro Nacional sobre a gestão fiscal.



Avaliação

A avaliação demonstra a capacidade da Prefeitura de honrar seus compromissos e é um dos principais parâmetros na análise de operações de crédito com garantia do governo federal.



Desenvolvimento

O prefeito ressaltou que a conquista representa mais segurança para o desenvolvimento do município. “Receber novamente a nota máxima do governo federal é motivo de orgulho para Suzano e mostra que estamos no caminho certo. Uma administração financeiramente equilibrada transmite confiança, amplia a capacidade de investimentos e garante que possamos continuar promovendo melhorias para a população com responsabilidade e planejamento”, comentou Pedro Ishi.



‘A’

Suzano obteve nota A na Capacidade de Pagamento (Capag), classificação elaborada pela Secretaria do Tesouro Nacional, do governo federal, que avalia a saúde fiscal dos estados e dos municípios.



Metodologia

A metodologia da Capag considera três indicadores: endividamento, poupança corrente e índice de liquidez. A avaliação demonstra a capacidade da prefeitura de honrar seus compromissos financeiros e é um dos principais parâmetros utilizados pelo governo federal na análise de operações de crédito com garantia da União. Também evidencia a possibilidade de geração de recursos para investimentos e equilíbrio entre as obrigações financeiras e a disponibilidade de caixa.



Desempenho positivo

Suzano vem mantendo esse desempenho positivo ao longo dos últimos anos. Ainda na gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, o município já havia conquistado a nota máxima por três anos consecutivos, consolidando uma trajetória de responsabilidade fiscal que segue sendo preservada pelo prefeito Pedro Ishi.