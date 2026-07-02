LANCE LIVRE 01-07-2026

Títulos de Cidadão

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) e pré-candidato ao Senado em outubro, deputado André do Prado (PL), corre o risco de perder as contas do número de títulos de cidadão recebidos por municípios do Estado.



Santo André

Recentemente a Câmara de Santo André aprovou o título, uma iniciativa do vereador Rodolfo Donetti (Cidadania).



Cidades

No Alto Tietê, André do Prado já tem título de cidadão em Suzano, Mogi e Itaquá. Até o final deste mandato a expectativa é de que outras cidades possam aprovar a honraria.



Pesquisa de Bem-Estar Animal

O Governo de São Paulo lançou nesta quarta-feira (1º) a segunda edição da Pesquisa Estadual de Bem-estar Animal.

Dez cidades do Alto Tietê

O levantamento tem como objetivo ouvir os 645 municípios paulistas, incluindo os dez do Alto Tietê, para reunir informações que subsidiarão o planejamento de políticas públicas voltadas à proteção animal, ao manejo populacional de cães e gatos e à saúde única.



15 de agosto

As prefeituras terão até 15 de agosto para responder ao questionário.



Reformulação

Nesta edição, o questionário foi reformulado para ser mais intuitivo e detalhado, abrangendo desde a estrutura de castração e atendimento veterinário até a fiscalização de maus-tratos, acolhimento de animais resgatados, atuação de ONGs, ações de guarda responsável, orçamento municipal, legislação específica e desafios da saúde única – conceito que integra bem-estar animal, humano e ambiental. As informações coletadas serão utilizadas para orientar investimentos e fortalecer programas existentes.