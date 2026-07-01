LANCE LIVRE 01-07-2026

Destaque do Padre Hidalgo

O Padre Luis Hidalgo vem se destacando em Suzano com a realização e organização de eventos tradicionais, como, por exemplo, a 18º Festa Nordestina.

Políticos no evento

O evento, realizado no Parque Max Feffer, neste mês de junho, conseguiu reunir, além de um ótimo público, políticos importantes de Suzano e região.

Prefeito e ex-prefeito

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi (PL), e o ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL), estiveram no evento.

Apadrinhamento Afetivo

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) promoveu a palestra "Apadrinhamento Afetivo: Acolher com o Coração", reunindo cerca de 30 participantes na sede da entidade.

Vínculos

O encontro abordou os aspectos jurídicos, sociais e humanos do programa de apadrinhamento afetivo, iniciativa que busca fortalecer vínculos e ampliar oportunidades para crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional.

Participação

A programação contou com a participação do juiz da Comarca de Suzano, Heitor Moreira de Oliveira, da diretora de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano, Regiane Borges, e da psicóloga Sabrina Almeida.

Palestra

Durante a palestra, os convidados apresentaram o funcionamento do programa, seus fundamentos legais e a importância da construção de laços afetivos capazes de contribuir para o desenvolvimento social, emocional e comunitário de crianças e adolescentes acolhidos. Ao final do encontro, os advogados participantes manifestaram interesse em formar um grupo de apadrinhamento afetivo.