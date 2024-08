LANCE LIVRE 04-08-2024

Olimpíadas

Praticamente todos os prefeitos das cidades do Alto Tietê parabenizaram, por meio das redes sociais, os atletas que conquistaram medalhas nas Olimpíadas de Paris 2024.



Bia Souza

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), por exemplo, parabenizou a judoca Bia Souza, medalha de ouro.



Judoca

“A judoca Beatriz Souza, a Bia, conquistou a nossa primeira medalha de ouro nos Jogos Olímpicos Paris 2024”, disse o prefeito.



As melhores do mundo

Ele lembrou que a judoca estreou em uma olimpíada e derrotou as melhores atletas do mundo na categoria acima de 78kg, “levando nosso País ao topo do pódio pela primeira vez nesta edição dos jogos”.



Conquista

A prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale (Podemos) também fez menção à conquista de Beatriz Souza. “A paulista de 26 anos escreve mais um capítulo histórico para o judô brasileiro na sua estreia nos Jogos Olímpicos! Parabéns, Bia! Você é campeã olímpica!”, disse.



Eleitorado feminino

Dados das Eleições Municipais de 2024 divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelam que as mulheres representam a maioria do eleitorado brasileiro: 81.806.914 eleitoras, o que equivale a 52,47% do total.



Homens

Os homens, por sua vez, totalizam 74.076.997 eleitores (47,51%). Um pequeno percentual, 0,02%, correspondente a 28.769 pessoas, não informou o sexo. Esses números refletem a importância das mulheres no processo eleitoral. A distribuição geográfica do eleitorado revela que, em quase 62% dos municípios brasileiros, as mulheres são maioria, totalizando 3.432 localidades onde o eleitorado feminino supera o masculino. Em contraste, 38% dos municípios, ou 2.126 localidades, têm a maioria de homens votantes.