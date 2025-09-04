LANCE LIVRE 04-09-2025

OAB Suzano garante atendimento jurídico

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) realizou o primeiro encontro do projeto “OAB Presente e em Ação” na manhã do último domingo (31/08) nas imediações da Igreja Visão do Reino de Cristo, no bairro Jardim Dora, em Palmeiras, garantindo atendimento jurídico e orientações a munícipes da região.





Iniciativa

A iniciativa desenvolvida de forma conjunta pelas comissões de Valorização da Advocacia, Direitos Humanos e OAB Vai ao Bairro trouxe como proposta o acompanhamento aos munícipes na resolução de dúvidas no campo jurídico e valorização profissional, intermediando etapas iniciais de determinadas demandas às quais os advogados puderam garantir o atendimento inicial.

Grupo

O grupo foi acompanhado pelos presidentes das comissões organizadoras, Carlos Rodrigues (OAB Vai ao Bairro), Maria Aparecida Mesquita de Andrade (Valorização da Advocacia) e Almir Rodrigo Bispo (Direitos Humanos).



Novo informativo

A entidade também lançou o seu novo informativo, nas versões física e digital (bit.ly/OrientativoOABSuzano), acerca de conteúdos orientativos dedicados a profissionais e a cidadãos que buscam o melhor entendimento acerca de seus direitos.



Presidente da OAB

O presidente da OAB Suzano, Fabrício Ciconi Tsutsui, que também esteve presente, destacou o resultado positivo que a aproximação com os munícipes pode render à sociedade. “O ‘OAB Presente e em Ação’ é um trabalho de escuta, de acolhimento e de informação”.