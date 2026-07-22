LANCE LIVRE 22-07-2026

Saulo Souza em evento na Alesp
O prefeito de Poá, Saulo Souza (Progressistas) esteve em evento na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) e publicou fotos ao lado dos pré-candidatos ao Senado Guilherme Derrite e André do Prado, além do pré-candidato a presidente da República, Flávio Bolsonaro (PL).
Convenção
O prefeito lembrou que a reunião foi uma convenção paulista da Federação União Progressista que oficializou as pré-candidaturas, como classificou o prefeito, “dos grandes amigos de Poá” Maurício Neves para deputado federal e Dr. Rafu para deputado estadual.
Oficialização
Na mesma reunião foi oficializada também Derrite na disputa para o Senado e o governador Tarcísio de Freitas para a reeleição.
Voz de Poá
“Estive levando a voz da nossa cidade e fortalecendo parcerias com pessoas que já caminham ao nosso lado e que seguirão comprometidas em ajudar nossa cidade a continuar mudando e fazendo Poá ter vez!”, disse o prefeito.
Priscila Gambale no Palácio dos Bandeirantes
A prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale (Podemos) foi recebida nesta terça-feira (21) no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. Ela afirmou que levou demandas de Ferraz para o Estado. Devem vir novidades por aí.